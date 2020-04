Англия Лудост: Има идея мачовете от Премиър лийг да се доиграят в Китай 03 април 2020 | 10:11 - Обновена Прочетена 831 0



Тази идея ще бъде обсъждана също на видеконференцията на клубовете, която ще се проведе днес, но според Athletic е по-вероятно да бъде отхвърлена на този етап.



Другото предложение, което се появи наскоро - мачовете да се изиграят в два региона на Англия, по подобие на принципа на провеждане на Световните първенства, за момента също не печели много подръжници, тъй като е трудно осъществима. Premier League execs are increasingly fearful they have nowhere left to turn to salvage the current campaign - with games in China even on the table.



A crunch video conference between the 20 sides will take place on Friday afternoon.



More from @AdamCrafton_ & @David_Ornstein. — The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 2, 2020



Колаж: "Дейли Мейл" Клуб от Премиър лийг е отправил нестандартното предложение оставащите мачове от първенството да се изиграят в Китай. Според Athletic това е един от многобройните варианти да се направи така, че сезонът да завърши, за да не бъдат изгубени парите от телевизионни права. Преди няколко дни се появи и предложение двубоите да се изиграят в Катар. Идеята е срещите да се проведат в райони, които са по-безопасни за здравето на играчите по отношение на разпространението на COVID-19. Китай вече овладя епидемията, а в началото на май трябва да бъде подновено и местното първенство. Преместването на мачовете извън страната ще даде възможност стадионите и базите на клубовете да бъдат на разположение на здравната система и при нужда да бъдат превръщани в спешни центрове и полеви болници.Тази идея ще бъде обсъждана също на видеконференцията на клубовете, която ще се проведе днес, но според Athletic е по-вероятно да бъде отхвърлена на този етап.Другото предложение, което се появи наскоро - мачовете да се изиграят в два региона на Англия, по подобие на принципа на провеждане на Световните първенства, за момента също не печели много подръжници, тъй като е трудно осъществима.Колаж: "Дейли Мейл"

