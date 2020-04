Федерер и Надал: Бъдете положително настроени

Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер зарадва феновете си с ново видео със своя тренировка в снега. "Надявам се, че всички са в безопасност и здрави. Бъдете положително настроени. Бъдете активни. Подкрепяйте се един друг. Заедно ще минем през това", казва швейцарецът.

Another glimpse into the stay at home practice routine

I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc