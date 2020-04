НБА Когато разполагаш със средства: 18-годишен талант закупи баскетболен отбор 02 април 2020 | 20:33 - Обновена Прочетена 553 0



Бол пристигна в Австралия през август като част от програмата "Next Stars" и се утвърди като водещ кандидат за избор №1 в Драфт 2020 на НБА. 18-годишният гард приключи сезона си с Илавара, записвайки средно по 17.0 точки, 7.5 борби и 7.0 асистенции в 12 мача. Също така добави и три "трипъл-дабъла".



Potential No. 1 NBA draft pick LaMelo Ball and his manager Jermaine Jackson have purchased his Australian NBL team, the Illawarra Hawks, Jackson told ESPN on Thursday.https://t.co/Zy80ZmRpVu — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 2, 2020 "Мело обича феновете на Илавара. Той обича тази общност. Те отвориха прегръдките си за него. Накараха ни да се чувстваме като у дома си. Когато започнахме да разбираме за проблемите, които имат, говорихме за това и го решихме - "Нека притежаваме отбора"", казва още мениждърът на Бол.



