Гари Линекер отправи критики към Тотнъм и направи дарение

"Начинът, по който Тотнъм подходи, не беше много добър. Това, което правят със служителите си. Не съм съгласен. Съвсем отделна тема е какво правят играчите", коментира Линекер.



"Аз реших да даря заплатата си за два месеца на Британския червен кръст, който е на предната линия и се опитва да помага по всякакъв начин в битката с коронавируса. Надявам се, че и много друиг хора, които са в позиция на добро финансово състояние, могат да направят нещо подобно. Сигурен съм, че много от тях ще го направят", сподели още той.



Линекер е водещ на легендарното предаване на "Би Би Си" Match of the Day, а според "Мирър" две негови заплати от телевизията са около 300 000 паунда.

