Собственикът на Пейтриътс достави 1.2 милиона маски от Китай с клубния самолет

Нюйоркчаните най-после имат причина да аплодират големия си съперник в американския футбол Ню Ингланд Пейтриътс, пише Ню Йорк Таймс. Клубният самолет направи благотворителна мисия до Китай и се завърна с повече от един милион медицински маски, като поне 300 хиляди от тях ще бъдат доставени в силно засегнатите болници в мегаполиса.



Боинг 767, брандиран с клубното лого и надписа "6Х ШАМПИОНИ" кацна на летището в Шънчжън в ранните часове в сряда и бе натоварен с 1.2 милиона маски от тип N95, съобщава Wall Street Journal. Собственикът на отбора от Националната футболна лига (НФЛ) Робърт Крафт е похарчил около 2 милиона щатски долара за доставката, която е крайно необходима на нюйоркчаните след разразяването на епидемията от коронавирус в Съединените щати.



"В днешни времена тези от нас, които имат късмета да могат да направят разлика, носят огромна отговорност и са длъжни да използват всички налични средства за помощ", каза Крафт за вестника.

Поне 300 хиляди от маските пътуват днес за Ню Йорк и това се случва благодарение на щатския губернатор Андрю Куомо, чиито лидерски качества по време на кризата са впечатлили Крафт и неговото семейство. Самият собственик на Патс се е дипломирал в "Кълъмбия Юнивърсити" и Ню Йорк винаги е намирал много специално място в сърцето му.



Robert Kraft is using the New England Patriots team plane to transport one million N95 masks from China directly to Massachusetts hospitals.



The plane will arrive in Boston full of personal protective equipment this afternoon.



pic.twitter.com/NPtbESHhRZ — Only In Boston (@OnlyInBOS) April 2, 2020

Крафт е поръчал 1.7 милиона маски, но пътническият самолет е побрал само 1.2 милиона за трите часа, които е получил като максимален престой в Китай. Останалите ще бъдат натоварени с по-късен полет.

Крафт обясни, че никога не се е сблъсквал с толкова бюрокращина (от идиома на английски език "red tape") и проблеми, както при получаването на разрешително за полета. Той добави, че китайското консулство в Ню Йорк е трябвало да работи извънредно през изминалия уикенд, за да помогне с издаването на визи за екипажа.



Ню Йорк Пейтриътс е най-успешният франчайз в НФЛ през последните 20 години, в които треньор и куотърбек са може би най-добрите за всички времена Бил Беличик и Том Брейди. Отборът не само спечели шест пъти трофея "Ломбарди", но и 16 дивизионни титли в АФК Изток след реорганизирането през 2002-а година. Така Ню Йорк Джетс спечели само една и другата остана за Маями Долфинс, а в НФЛ често само първият отбор от дадена дивизия взема участие в плейофите. Бъфало Билс, който също е ситуиран в Ню Йорк, пък е без трофей в четиричленната дивизия от 1995-а година насам. Така двата отбора от мегаполиса имат сумарно седем плейофни появи за 18 години - пет за Джетс и две за Билс.

Единственото утешение за нюйоркчаните за този период са двете победи в "Супербоул" на Илай Менинг и Ню Йорк Джетс срещу Брейди и Патс. Този отбор обаче е част от НФК и среща рядко съперника от Фоксбъро, щата Масачузец. 0



