Рекордьор на копие избяга маратон в двора си и събра £26 000 за добра кауза

Шотландският рекордьор в хвърлянето на копие Джеймс Кембъл сподели, че завършеният маратон в задния двор на къщата му, за да събере пари за Националната здравна служба на Великобритания е “най-хубавото чувство”, което е изпитвал някога в живота си. Everyone who retweeted, everyone who’s been so supportive & donated, I’m blown away by the response & can’t thank you enough. Can’t believe the amount of money raised! Over £20k so far. Please keep donating for our NHS! @NHSuk @JustGiving @VincoSport https://t.co/NxEDEi34pA pic.twitter.com/y7RYJCXfSN — James Campbell (@jcampbell0104) April 1, 2020 Бившият участник на Игри на Британската общност събра £26 000, след като избяга маратонската дистанция от 42.195 км в 6-метровия си двор. Бившият участник на Игри на Британската общност събра £26 000, след като избяга маратонската дистанция от 42.195 км в 6-метровия си двор. There we have it! @JustGiving @NHSuk

"Какъв по-хубав начин да отпразнувам рождения си ден с бягане в градината ми в продължение на 5 часа? Броят на хората, които ме подкрепят, и положителните послания от всички – това беше невероятен отговор", сподели 32-годишният Кембъл пред BBC Шотландия. "Какъв по-хубав начин да отпразнувам рождения си ден с бягане в градината ми в продължение на 5 часа? Броят на хората, които ме подкрепят, и положителните послания от всички – това беше невероятен отговор", сподели 32-годишният Кембъл пред BBC Шотландия. "Не съветвам хората да бягат в градината си пет часа, но е странно време и се надявам, че това дава почивка от многото лоши новини", добави той.



