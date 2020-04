Други Първи шампион в Европа без игра 02 април 2020 | 16:15 - Обновена Прочетена 4061 0



Belgium ends League and names Club Brugge Champions | The Celtic Star https://t.co/JIXzzlJPe0 — The Celtic Star Editor (@CelticStarMag) April 2, 2020

Първенството на Белгия стана първото, за което бе взето решение, че няма да бъде доиграно. Местната федерация реши да сложи край на сезона и обяви Брюж за шампион, съобщава белгийският вестник HLN.Брюж е лидер в класирането, като има преднина от 15 точки пред преследвачите си един кръг преди края на редовния сезон. Форматът в Белгия обаче включва шампионски плейофи, в които първите шест отбора играят по два пъти един срещу друг.Решението включва и местата за учасите в Европа. За завършил на втора позиция се приема Гент, който получава право да участва в квалификациите на Шампионската лига.Сегашното класиране се приема за крайно, което означава, че Шарльороа се класира за групите на Лига Европа, а Антверпен и Стандард за квалификациите на турнира. Все още не е взето решение как ще се процедира с финала за Купата на Белгия и дали той ще се проведе.Бордът на директорите на Юпитер Про Лига гласува единодушно за решението, което остава да бъде одобрено на Общо събрание на 15 април, но се счита за формалност.

