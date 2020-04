Европейски футбол След кризата ни очаква един нов футболен свят 02 април 2020 | 15:41 Прочетена 164 0



"Преживяваме нещо, което никой от нас не е виждал, и то ще ни промени сериозно", заяви мениджърът на Евертън Карло Анчелоти за създалата се ситуация.



От Втората световна война насам спортът не е спиран по този начин в Европа. Внезапната спирачка показа недостатъците на една система, наблъскана с огромни суми пари. В краткосрочен план ще има финансови ограничения, а те може да се отрязат и на футбола в бъдеще.



"Телевизионните пари ще намалеят, играчите и треньорите ще печелят по-малко. Билетите ще са по-евтини, защото хората ще имат по-малко пари. Икономиката ще е различна, футболът също ще е различен. Може би ще е за добро", допълва Анчелоти.



"Както всички други неща, кризата е възможност", заявява футболният историк Дейвид Голдблат пред "АФП", но и предупреждава: "Може ситуацията да се влоши. За да настъпи истинска промяна, трябва да се промени начина, по който власт и собственост са разпределени във футбола".



More big news in the world of sport broadcasting



Canal Plus & beIN Sports refuse to pay Ligue 1 & 2 rights fees

Fears over Premier League payment rise https://t.co/FqidQ0D2gS — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 2, 2020

В момента финансовата мощ е съсредоточена в сравнително малък брой клубове на върха, но дори и те страдат. Това ще се отрази на трансферния пазар, а огромните суми, давани за играчи, може да останат в историята.



"В рамките на две или три години, няма да е възможно да се харчат сумите, които виждахме, защото всяка страна ще бъде засегната. Има голяма вероятност от това да произлезе нов футболен свят", е мнението на бившия президент на Байерн Ули Хьонес.



Барселона и Ювентус са най-ярките примери за промени, тъй като са едни от най-богатите. Там вече имаше намаляване на заплатите на играчите, а на много места в Европа се взимат подобни мерки. Доказателствата, че дори клубовете от елита живеят на ръба, повдига въпроса дали таван на заплатите не е едно от решенията.



В Германия представителите на Бундеслигата в Шампионската лига през този сезон дариха 20 милиона евро в помощ на пострадалите от кризата клубове в окуражаващ знак на солидарност.



Ситуацията може да послужи за урок как да се разпределят парите от телевизионни права в бъдеще. Може да доведе и до преосмиляне на футболния календар, който последните години нарастна значително с цел повече приходи. Световно първенство с 48 отбора и Световно клубно с 24 не изглежда разумно.



FIFA sees 'duty' to help football community: G. Infantinohttps://t.co/4NgNs6qFYP #football #worldnews pic.twitter.com/CJODGE6ORU — Report News Agency (@reportaznews) April 1, 2020

Президентът на ФИФА Джани Инфантино сякаш се вслуша в гласовете за промяна. "Вероятно можеда реформираме футболния свят, като направим стъпка назад. С различни формати, по-малко турнири, вероятно по-малко отбори, но по-балансирано", заяви той.



УЕФА планираше това лято да проведе Европейското първенство в 12 града из Европа. ФИФА има планове за Световното първенство през 2026 да бъде разпръснато из Северна Америка. Организациите трябва да преосмилят тези идеи и с оглед друга голяма заплаха: климатичните промени.



"Ако научихме нещо през последните два месеца, то е, че трябва да слушаме учените. Трябва да натиснем бутона за пауза на всичко това и да преосмислим основно нещата", е заключението на Голдблат.

