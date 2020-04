НБА Зайън Уилямсън ще бъде MVP и член на "Залата на славата", заяви негов съотборник 02 април 2020 | 15:27 Прочетена 88 0



JJ Redick has very high, yet realistic, expectations on Zion Williamson. pic.twitter.com/InVKr37YxZ — Pelicans Nation (@PelsNationCP) April 1, 2020 ""Най-полезен играч", избиран в Първия отбор на НБА (б.р - First Team All-NBA), член на "Залата на славата" и човек, който води отборите си към трофеи. Мисля, че това е неговият потенциал. Всъщност той дори още не се е приближил до повърхността на потенциала си и докато нивото на уменията му се развива, докато играта се забави малко заради него, той ще бъде още по-добър, което е страшно", заяви Редик. Новобранецът от Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън изигра едва 19 мача през настоящия сезон заради проблеми с контузии, но успя да оправдае високите си очаквания. Крилото записа средно по 23.6 точки и 6.8 борби за 29.7 минути на мач, а съотборникът му Джей Джей Редик смята, че бъдещето му ще е наистина бляскаво.""Най-полезен играч", избиран в Първия отбор на НБА (б.р - First Team All-NBA), член на "Залата на славата" и човек, който води отборите си към трофеи. Мисля, че това е неговият потенциал. Всъщност той дори още не се е приближил до повърхността на потенциала си и докато нивото на уменията му се развива, докато играта се забави малко заради него, той ще бъде още по-добър, което е страшно", заяви Редик. 0



