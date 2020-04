Световен футбол Футболистите в Южна Америка не приемат намаляване на заплатите 02 април 2020 | 14:43 - Обновена Прочетена 214 0



копирано





Спирането на футбола в Бразилия и Аржентина доведе до уволнения и намаляване на заплати на служители. Преговори между асоциацията на клубовете и съюза на играчите в Бразилия обаче засега не са резултатни. Сега капитаните на отборите и ръководствата се опитват да стигнат до индивидуални решения, а очакванията са това да довед до съдебни битки.



Най-голямата страна в Южна Америка вече видя смъртта на 240 души от пандемията с коронавируса. Стадион "Пакаембу" в



João Doria and Bruno Covas visit Field Hospital at Pacaembu Stadium follow @jdoriajr @brunocovas @rsafllics https://t.co/MtQZqHgDKt #COVID19 via @fllics — Fllics (@fllics) March 29, 2020

Първото предложение на клубовете от елита в Бразилия бе за намаляване на заплатите на играчите с 25% до края на кризата. Шефовете и на най-богатите отбори се притесняват, че спирането на футбола ще изплаши рекламодателите и скоро ще се стигне до натрупване на дългове.



Играчите обаче не отстъпват и поискаха намесата на местната федерация, която засега не е взела участие. От съюза на футболистите пък намекнаха, че биха приели футболистите да си вземат ваканциите по-рано.



Бивши играчи, ръководители и треньори казват, че са вдъхновени от



"Не мисля, че има причина да се намаляват заплатите. Спираме да играем, защото се налага. Целият свят спира", коментира Гийерме Арена от



O presidente do Atlético Mineiro comentou sobre a redução de 25% do salário de jogadores e funcionários do Clube. Achou justo, torcedor?

Crédito: Rádio 98FM pic.twitter.com/9YCnY3i2Ha — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) March 30, 2020

В Аржентина лидерът на съюза на играчите Серхио Марки обяви, че "е фундаментално да запазим играчите на футболистите". Според него изплащането на пълните възнаграждения ще позволи на играчите и първенството да бъдат подновени "без някакъв конфликт, когато кризата отмине". "Някои ръководители търсят извинения или странични обстоятелства за тяхното лошо управление", допълни Марки.



В страната има около 4000 футболисти, мъже и жени, с договори. Марки заяви, че парите за изплащане на заплати са в наличност. Той допълни, че 90% от клубовете в първа дивизия са получили парите си от телевизиите и рекламодатели.



Компаниите, които държат телевизионните права, обявиха, че ще изплатят цялата сума за март, въпреки спирането на първенство по средата на месеца. До този момент аржентинските клубове не са намалявали заплати, а местната федерация не е препоръчвала подобен ход.



Sergio Marchi rechaza que bajen los sueldos de los jugadores en el fútbol argentino por el coronavirus https://t.co/mYB1WZVL9W — TodaPasion (@TodaPasion) March 30, 2020

Играчите в Колумбия също поискаха да си получат пълните заплати, но клубовете действаха бързо. Хагуарес прекрати договорите на 13 футболисти, Милонариос намали заплатите без много разговори. В Санта Фе изправиха феновете срещу играчите, като пуснаха анкета с въпроса дали трябва да бъдат намалени заплатите. 62% от привържениците отговориха с "да".



Шефовете на футбола в страната поискаха от правителството да разшири икономическите мерки и те да включват помощ на футболните клубове, за да няма фалити.



"Не искаме пари на данъкоплатците, за да се справяме с финансовите затруднения. Искаме политики, които правителството вече направи за туризма и авиацията. Ние трябва да спрем напълно и нямаме никакви приходи в този период", коментира Хорхе Енрике Велес, шеф на местната лига.



В Уругвай някои играчи вече се наредиха пред Бюрото на труда и искат компенсации. Част от клубовете, сред които грандът Пенярол, прекрати договорите на някои футболисти. В местната федерация уволниха всички служителите, сред които бе и селекционерът на националния отбор Оскар Табарес.



Уругвай уволни Оскар Табарес заради коронавируса



Перу е голямото изключение на Южна Америка. Играчи на Алианца Лима открито предложиха да получават по-малко, за да може клубът да си позволи да задържи всички служители. Вратарят Леао Бутрон заяви, че решението е било лесно.



"Предложението дойде от нас. Искахме да помогнем на клуба. Казаха ни, че засега не не необходимо, но не знаем до кога ще продължи това. Готови сме да го направим. Можем да помогнем, ако има нужда от екстремни мерки", сподели Бутрон.

Някои от най-големите звезди във футбола се отказаха от част от парите си, а в редица клубове из Европа се прие идеята за намаляване на заплатите, докато отмине кризата с коронавируса. В Южна Америка, където парите във футбола са доста по-малко, играчите нямат намерение да отстъпват и настояват за пълните си възнаграждения.Спирането на футбола в Бразилия и Аржентина доведе до уволнения и намаляване на заплати на служители. Преговори между асоциацията на клубовете и съюза на играчите в Бразилия обаче засега не са резултатни. Сега капитаните на отборите и ръководствата се опитват да стигнат до индивидуални решения, а очакванията са това да довед до съдебни битки.Най-голямата страна в Южна Америка вече видя смъртта на 240 души от пандемията с коронавируса. Стадион "Пакаембу" в Сао Пауло бе превърнат в болница, където се пращат по-леки случай на заболяването. Футболни мачове няма от две седмици.Първото предложение на клубовете от елита в Бразилия бе за намаляване на заплатите на играчите с 25% до края на кризата. Шефовете и на най-богатите отбори се притесняват, че спирането на футбола ще изплаши рекламодателите и скоро ще се стигне до натрупване на дългове.Играчите обаче не отстъпват и поискаха намесата на местната федерация, която засега не е взела участие. От съюза на футболистите пък намекнаха, че биха приели футболистите да си вземат ваканциите по-рано.Бивши играчи, ръководители и треньори казват, че са вдъхновени от Лионел Меси , който се раздели със 70% от заплатата си, за да помогне на Барселона да запази служителите си. Но повечето футболисти не са склонни да последват примера му."Не мисля, че има причина да се намаляват заплатите. Спираме да играем, защото се налага. Целият свят спира", коментира Гийерме Арена от Атлетико Минейро . В неговия клуб вече обявиха ще намалят заплатите с 25% на всички освен на служители с ниски възнаграждения.В Аржентина лидерът на съюза на играчите Серхио Марки обяви, че "е фундаментално да запазим играчите на футболистите". Според него изплащането на пълните възнаграждения ще позволи на играчите и първенството да бъдат подновени "без някакъв конфликт, когато кризата отмине". "Някои ръководители търсят извинения или странични обстоятелства за тяхното лошо управление", допълни Марки.В страната има около 4000 футболисти, мъже и жени, с договори. Марки заяви, че парите за изплащане на заплати са в наличност. Той допълни, че 90% от клубовете в първа дивизия са получили парите си от телевизиите и рекламодатели.Компаниите, които държат телевизионните права, обявиха, че ще изплатят цялата сума за март, въпреки спирането на първенство по средата на месеца. До този момент аржентинските клубове не са намалявали заплати, а местната федерация не е препоръчвала подобен ход.Играчите в Колумбия също поискаха да си получат пълните заплати, но клубовете действаха бързо. Хагуарес прекрати договорите на 13 футболисти, Милонариос намали заплатите без много разговори. В Санта Фе изправиха феновете срещу играчите, като пуснаха анкета с въпроса дали трябва да бъдат намалени заплатите. 62% от привържениците отговориха с "да".Шефовете на футбола в страната поискаха от правителството да разшири икономическите мерки и те да включват помощ на футболните клубове, за да няма фалити."Не искаме пари на данъкоплатците, за да се справяме с финансовите затруднения. Искаме политики, които правителството вече направи за туризма и авиацията. Ние трябва да спрем напълно и нямаме никакви приходи в този период", коментира Хорхе Енрике Велес, шеф на местната лига.В Уругвай някои играчи вече се наредиха пред Бюрото на труда и искат компенсации. Част от клубовете, сред които грандът Пенярол, прекрати договорите на някои футболисти. В местната федерация уволниха всички служителите, сред които бе и селекционерът на националния отбор Оскар Табарес.Перу е голямото изключение на Южна Америка. Играчи на Алианца Лима открито предложиха да получават по-малко, за да може клубът да си позволи да задържи всички служители. Вратарят Леао Бутрон заяви, че решението е било лесно."Предложението дойде от нас. Искахме да помогнем на клуба. Казаха ни, че засега не не необходимо, но не знаем до кога ще продължи това. Готови сме да го направим. Можем да помогнем, ако има нужда от екстремни мерки", сподели Бутрон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 214

1