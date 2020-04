eSports Родната легенда Камен Костадинов пред Sportal.bg: Щастлив съм да видя български инвеститори в сферата на Esports 02 април 2020 | 14:41 Прочетена 902 0



-Здравей, ти си капитан и лидер на SMASH Esports. Разкажи ни нещо за организацията, която е съвсем нова?

- Здравей! Зад организацията SMASH се крият много лица, но самите шефове са DJ's братята Dimitri Vegas & Like Mike! Организацията е основана в Белгия, повечето хора работят там, а играчите и нашият треньор от родните си държави. Изключителни професионалисти се крият зад SMASH и съм горд да бъда част от този екип.

Super pumped for our @smashesportsgg CS:GO team!! @likemike @NickRoyaards pic.twitter.com/6XDxOTqeY8 — Dimitri Vegas (@dimitrivegas) January 28, 2020

- Какви са целите пред теб и отбора?

- Целта не ни се е променила. До началото на месец май да бъдем в топ 30 и да се задържим там.



- Ти си най-опитният играч в тима и имаш огромни наблюдения над развитието на един професионален състезател. Смяташ ли, че геймърите от SMASH имат потенциала да се превърнат в топ играчи?

- Истината е, че отделяме приблизително по 50 часа седмично, за да постигнем нашата цел. Като капитан и Антон Георгиев като треньор, даваме всичко от себе си, за да може всички играчи да се чувстват комфортно с ролята си. Естествено, че вярвам, че могат да станат топ играчи, след като продължавам да работя с всеки един от тях. So happy to present you our new #CSGO line up!

2020 will get #SMASHed by @ToH1o @bubblen1CSGO @neextrela @ElGrucko @disco_doplan @fejtZcsgo Welcome to the #SMASH family boys!! #eatsleepSMASHrepeat pic.twitter.com/kx92AeBSkM — SMASH Esports (@smashesportsgg) December 11, 2019

- Играл си в много отбори, но най-големите ти постижения са с Windigo Gaming. Как успяхте петима българи да пробиете и да стигнете до елита на световния гейминг?

- Отборът бе изграден от много талантливи играчи. С много работа, постоянство и жажда за успех от всеки един, се постигнаха резултатите. Всеки един играч от Windigo има светло бъдеще в сферата на CS:GO.



- Кой е най-хубавият ти спомен до този момент в кариерата ти?

- Имам много красиви спомени, но най-изпълващият е победата на сцената на световното първенство с отбора на Windigo Gaming.



- Как се отразява COVID-19 на всичко, което се случва в електронните спортове?

- Не се отразява добре на електронните спортове. Спонсори и инвеститори застават настрани, както и много от турнирите биват преместени напред във времето, докато не премине пандемията. Истината е, че ние също страдаме, въпреки че работим в домашни условия.



- Преди броени часове Левски обяви, че ще създава отбор по Esports. Мнението ти и какво трябва да се случи, за да сме сред големите държави в този спорт?

- Няма как да скрия, че съм изключително щастлив да видя нови български инвеститори в сферата на електронните спортове. Те ще продължават да се развиват, колкото по-рано спонсорите и инвеститорите го осъзнаят, толкова по-добре за тях, а и за нас.

- Какви са твоите лични цели и мечти в света на електронните спортове?

- Целта ми е да бъда в отбор с еднакви цели и той да бъде постоянен в резултатите си срещу топ 10 отборите. Зад това обаче се крие изключително много работа, жертви, постоянство и дисциплина.



