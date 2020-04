НБА Голдън Стейт насочва вниманието си към талант №1 в Драфт 2020 02 април 2020 | 13:09 Прочетена 281 0



Едуардс наскоро декларира участието си за Драфта, а в първия си и последен сезон с екипа на Джорджия в колежанското първенство записа средно по 19.1 точки, 5.2 борби и 2.8 асистенции за 32 мача. Според няколко източника отборът на Голдън Стейт Уориърс, който е последен в класирането на НБА, ще избере гарда от колежа Джорджия Антъни Едуардс в Драфт 2020. Останалите трима младоци, смятани за част от топ изборите в Драфта - плеймейкърът ЛаМело Бол, крилото Оби Топин и центърът Джеймс Уайзмен, не са сред фаворитите на Уориърс. Не се изключва възможността за размяна на избора им в деня на Драфта.Едуардс наскоро декларира участието си за Драфта, а в първия си и последен сезон с екипа на Джорджия в колежанското първенство записа средно по 19.1 точки, 5.2 борби и 2.8 асистенции за 32 мача.

