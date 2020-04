НБА На годинка, а вече в залата – какво е да си син на Стеф Къри 02 април 2020 | 12:19 Прочетена 90 0



С неуморен труд Къри се превръща в една от иконите на NBA и не само, че опровергава критиците си, но и от мнозина експерти е наричан "най-великия стрелец в историята". Днес Къри е трикратен шампион с Голдън Стейт Уориърс, два пъти печели приза "Най-полезен играч" в NBA и 6 пъти е селектиран да участва в NBA All-stars.



Къри е един от баскетболистите, които имат всичко. Не само на паркета, но и в живота.

Напълно заслужено, освен успехите в баскетбола, Къри печели и доверието на съпругата си Аейша, която го дарява с три прекрасни деца. А отговорният баща знае най-добре и кое е най-полезното за тях. Затова и още от невръстна възраст ги учи да бъдат трудолюбиви.



Доказва го последното видео в "Инстаграм" на сина му Канон. Момченцето е на едва годинка, но вече присъства на тренировките на баща си и не само това, но и сам прави коремни преси и лицеви опори под стриктната бройка на един от най-великите баскетболисти.

View this post on Instagram A post shared by Wardell Curry (@stephencurry30) on Apr 1, 2020 at 10:32am PDT "Канон се опитва да ни засенчи, като се проявява като най-работливия тази сутрин. Формата му е спорна, но ще го приемем", написа шеговито Стеф Къри.



btvnovinite.bg

