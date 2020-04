Лека атлетика Великият Кристи на 60 02 април 2020 | 11:54 - Обновена Прочетена 304 0



Най-големият лекоатлет в историята на Великобритания стана персона нон грата заради два провалени допинг теста.



Годината е 1993-а. Англия на Греъм Тейлър не се класира за световното първенство по футбол в САЩ. Суперзвездата в крикета Греъм Гуч се отказа от капитанството на Англия, след като беше унижен в сериите The Ashes (б.р. - Австралия и Англия всяка година се борят за трофей, наречен Урната на пепелта). А Линфорд Кристи е най-бързият човек на земята – европейски, олимпийски и световен шампион на 100 метра. Роденият на 2 април 1960 г. лекоатлет беше феномен и известно време хората във Великобритания бяха обсебени от него. Оттогава няма по-успешен индивидуален спортист в страната. Изглежда почти причудливо, неговото господство в този период е изумително непознато за британската общественост, която отново беше свикнала с посредствеността. Това, което Кристи направи през 1992-а и 1993-а, трябва да го класира като един от най-големите спортисти в историята на Острова. Самата идея някой да постигне нещо еквивалентно сега изглежда нелепа. Small part of big collection pic.twitter.com/VB8OpGYdbM — Linford Christie (@ChristieLinford) August 15, 2016 Спомнете си как камерата се задържаше на лицето му на стартовата линия. Като турист, който се опитва да привлече погледа на охранител на Бъкингамския дворец. Той беше на 32 на Игрите в Барселона, където стана най-възрастният човек, спечелил титлата на 100 метра. И го направи, както винаги, във финалните 40 метра. Гледането на състезание на Кристи беше изключително кратка агония – веднага след старта сякаш изостава с епоха от другите, но след това плавно преминава напред и печели. Начинът, по който той бягаше, правеше пистата на 100 метра да изглежда много по-дълга. Спомнете си как камерата се задържаше на лицето му на стартовата линия. Като турист, който се опитва да привлече погледа на охранител на Бъкингамския дворец. Той беше на 32 на Игрите в Барселона, където стана най-възрастният човек, спечелил титлата на 100 метра. И го направи, както винаги, във финалните 40 метра. Гледането на състезание на Кристи беше изключително кратка агония – веднага след старта сякаш изостава с епоха от другите, но след това плавно преминава напред и печели. Начинът, по който той бягаше, правеше пистата на 100 метра да изглежда много по-дълга. Защо обаче той не получава заслуженото във Великобритания, а и от света? Отговорът е прост и всеки го знае – допингът, нандролонът. Линфорд Кристи премина през 100 теста по време на своята кариера и се провали само на два. И това са двата, които хората помнят и по които съдят за него.

Първият път беше в Сеул'88. Той беше освободен от МОК. Вторият път – през 1999 г., но беше „изчистен“ от великобританската федерация по лека атлетика. По-късно тази присъда беше оспорена от IAAF. В този момент обаче Кристи вече се беше пенсионирал на теория, защото бягаше на безсмислени състезания на закрито в Дюселдорф. Каквито и да са били причините за вземането на стероиди по това време, макар той винаги да поддържа невинността си, те нямат нищо общо със спечелването на златни медали. Кристи дава обяснения и за двата положителни теста. В Сеул той обвини чаша чай от женшен. Тази му теория никога не получи толкова доверие, колкото други истории за него – приказките за нежеланието да се подложи на тест в Барселона'92 и как пропуснал един-единствен такъв през 1993-а. Този дисбаланс в историите е повлиян от факта, че Линфорд беше разглеждан като задник. Този етикет отчасти беше лепнат, защото Кристи не хареса, когато таблоидите превърнаха пениса му в национална шега. Това се изостри след дисквалификацията му във финала на 100 метра в Атланта'96. Но той беше разглеждан като задник главно защото се държеше като такъв. Когато се състезаваше и печелеше, той не приемаше победата рицарски. Беше арогантен. Грозната страна на неговата персона беше това, което му помагаше да печели състезания.

Ретроспективната преценка за кариерата на Кристи бе безвъзвратно опетнена от този неуспешен тест през 1999-а. Две години, след като се пенсионира, и седем след олимпийската титла в Барселона. Въпреки оправдателната присъда от местната федерация, това не може да бъде наречено категорично решение. И все пак в момента той е нещо като персона нон грата. Историята му беше пренаписана и беше лепната марката „измамник“.

Ако тази присъда е налице, то тя трябваше да бъде оповестена публично. Това така и не се случи. Ето защо наследството на Кристи като най-големия британски спортист, най-добрия спринтьор на планетата на своето време, трябва да бъде възстановено и да се пази. Защото Линфорд е единственият британец, който е печелил златен медал и в четирите големи състезания по лека атлетика (олимпиада, Игрите на общността, световно и европейско първенство). И да не забравяме – Кристи беше първият европеец, който слезе под 10 секунди на 100 метра.

Днес той става на 60. Продължавайте, гледайте го как тича отново и си припомнете колко велик и славен беше Линфорд Кристи!



