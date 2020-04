Цветелин "CeRq" Димитров ще блести за Evil Geniuses срещу бразилци

Време е да обърнем отново внимание и на най-добрия ни играч в света на Counter-Strike. Цветелин "CeRq" Димитров и Evil Geniuses ще премерят сили с MIBR. Отборът на българския геймър е абсолютен фаворит в сблъсъка, а победата за EG e при коефициент 1.35 в efbet. Evil Geniuses стартира лошо в група „А“ на ESL Pro League, но последваха две победи, като вчера тимът надигра с 2:1 геймърите от FURIA, които са лидери в класирането. Голям мач изиграха Brehze и CeRq, което създава отлични предпоставки за успех над бразилците от MIBR, които са на последната позиция в групата.

What a UNIT!@Brehze dislocates a disc in his back and is on the way to @EvilGeniuses Chiropractor post-map!#ESLProLeague pic.twitter.com/4eLyALMjuH