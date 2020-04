Аронян загуби съпругата си в катастрофа

Популярният арменски гросмайстор Левон Аронян е загубил съпругата си в автомобилна катастрофа. За това съобщи сам Аронян в профила си в Туитър.

Ариана Каоли, която е състезателка по шахмат от Австралия, се е блъснала в бетонен стълб в столицата на Армения Ереван и е загинала.

"Не мога да изразя скръбта си. Съпругата ми беше умна, трудолюбива и весела. Тя имаше прекрасен живот. Много те обичам, скъпа, лека ти пръст...", написа разтърсеният от мъка Аронян.

Той и съпругата му се запознават през 2006 година, а сватбата им е през септември 2017 година, след като Аронян печели турнира за Световната купа.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight....