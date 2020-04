Защитник редува анимация с порно

За смях в социалните мрежи стана швейцарският защитник на Норич Тим Клозе. Той публикува в Инстаграм снимка на монитора си, за да покаже на последователите си, че гледа анимация в стрийминговата платформа Netflix. По-наблюдателните от тях обаче забелязаха, че в браузъра е отворен и прозореца на Pornhub.

"Явно Клозе си прекарва добре в карантината", пошегуваха се последователи на играча. Дори и в по-стари публикации на 31-годиният Клозе се появиха иронини коментари. В една от тях той се е снимал с книжка и дава съвети как да се прекарва времето в изолация. "Не лъже, знаем какво правиш", пишат зевзеците.

Клозе е играл в 36 мача във всички турнири за Норич през този сезон, а "канарчетата" вървят поседни в класирането с 21 точки.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm