НБА Легендарният Дирк Новицки дари $100 хиляди в подкрепа на нуждаещите се 01 април 2020 | 19:14 Прочетена 112 0



копирано





Предприетите действия помагат за осигуряване на повече от 14 хиляди кутии с храна на нуждаещите се. В допълнение, фондацията дари 25 хиляди долара на "CitySquare" и още 10 хиляди долара на "Hope Supply Co.", което допълнително подкрепи общността в Северен Тексас.



The Dirk Nowitzki Foundation has donated more than $100,000 to North Texas organizations to support those affected by COVID-19. Click to read more about the Foundation's efforts and the importance of athletes making a positive impact in their community.https://t.co/wbwpR6W9sn — The DN Foundation (@FoundationDn) March 31, 2020



Отделно от това, Дирк и бившите му съотборници закупиха обяд и вечеря на местни ресторанти за работещите на първа линия на центъра за спешни операции в Далас и околностите. Фондацията на легендарния немски баскетболист Дирк Новицки също се присъединява към борбата срещу коронавируса. Основаната през 2001 г. фондация ще дари над 100 хиляди долара в подкрепа на засегнатите в Северен Тексас.Предприетите действия помагат за осигуряване на повече от 14 хиляди кутии с храна на нуждаещите се. В допълнение, фондацията дари 25 хиляди долара на "CitySquare" и още 10 хиляди долара на "Hope Supply Co.", което допълнително подкрепи общността в Северен Тексас.Отделно от това, Дирк и бившите му съотборници закупиха обяд и вечеря на местни ресторанти за работещите на първа линия на центъра за спешни операции в Далас и околностите. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 112

1