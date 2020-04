Себайос: Ще е безотговорно да говоря за бъдещето си

Халфът на Арсенал Дани Себайос, който е преотстъпен от Реал Мадрид, говори за престоя си при "артилеристите", за бъдещето си след края на сезона и за отборите с интерес към него.

"Договорът ми за наем изтича на 30 юни. Аз обаче ще трябва да играе в Арсенал, не знам под каква форма. Не съм говорил със Зинедин Зидан. Когато бях контузен, ме поразпита. Желая му успех за остатъка от Ла Лига. Имах късмета да играя при Юлен Лопетеги, но целите ни не се получиха. Що се отнася до бъдещето ми, ще е безотговорно да говоря от моя страна. Най-много ме интересува да бъда важен в отбора, в който ще играя. Дойдох в Арсенал, за да бъда важен, но за по-малко от месец това изчезна.

Dani Ceballos: "I finish my contract on June 30 but I would have to [continue to] play for #Arsenal [when the season resumes]. I don't know how [that would work]. It would be irresponsible from my side to talk about my future" pic.twitter.com/Y2Z5FW0Eps