Англия Нюкасъл затвори отдела си за трансфери 01 април 2020 | 16:18 - Обновена Прочетена 139 0



копирано





Според източници от клуба трансферните цели за лятото вече са набелязани, но цялата работа в отдела спира за неясен период от време. Едната причина е, че в момента работа в тази насока почти няма, а другата е клубът да намали разходите си по време на кризата.



Mike Ashley closes down entire Newcastle United scouting department - Puts them on extended leave #nufc https://t.co/ljpZHrOtzG — The Mag (@NUFCTheMag) April 1, 2020

Нюкасъл затвори отдела в клуба, който отговаря за трансферите, за неопределен период. Шефът на този отдел Стив Никсън е изпратил съобщение на служителите. Това включва всички скаути и други хора, които анализират евентуалните нови попълнения.Според източници от клуба трансферните цели за лятото вече са набелязани, но цялата работа в отдела спира за неясен период от време. Едната причина е, че в момента работа в тази насока почти няма, а другата е клубът да намали разходите си по време на кризата.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 139

1