В организация на футболистите се чудят защо в Беларус продължават да играят

Той коментира и сегашната ситуация във футбола, създадена от кризата с коронавируса, като заяви, че да не се завърши сезонът не е вариант. "Всички във футбола ще загубят, ако това се случи. Не мисля, че е отговорно да обмисляме това в този момент. Ако има някакъв шанс да се завърши сезонът, трябва да го направим, защото отражението върху играчите и всички други в играта ще бъде голямо, ако не се случи."

Latest on #coronavirus impact on professional football



-clubs in multiple countries unilaterally laying off players or cutting pay



-player unions committed to providing legal advice, mental health support and second career planning



https://t.co/DHTo7ENYJb pic.twitter.com/N0DjsqzGz4