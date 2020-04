Световен футбол Ювентус и Реал от Никарагуа са част от Super hot залозите на Winbet 01 април 2020 | 14:07 Прочетена 167 0



В първата един срещу друг се изправят отборите на Чинандега и Ювентус Манагуа. Двубоят започва точно в полунощ.



Чинандега е на осма позиция във временното класиране, а Ювентус Манагуа е две места по-напред.



Двата отбора са в Топ 3 на тимовете с най-много допуснати голове, завършиха при резултат 1:1 през първия полусезон, и очакванията ни за предстоящия мач са да видим попадения в двете врати.



Следващото предложение е за двубоя между Лас Сабанас и Реал Мадриз. В него последния Сабанас приема седмия в таблицата Реал Мадриз.



Гостите са в серия от две поредни победи, а в срещата от първия полусезон се наложиха над този противник с 4:1 и сега прогнозата ни е, че отново ще станем свидетели на много голове.



Последното предложение е с българско участие и то е от играта CS:GO. То започва в 23:00 часа и в него залагаме на отбора на Evil Geniuses, които са носители на титлата от Esl One New York 2019 и част от техния състав е българинът Цветелин “Cerq” Димитров, че ще победят Furia Esports.



