НБА ще освежи карантината с вирутален турнир през уикенда

Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА), гейминг компанията 2К и Съюзът на професионалните баскетболисти (НБПА) обявиха официално началото на виртуалния турнир "NBA 2K Players Tournament", който ще противопостави 16 настоящи играчи в играта NBA 2K20 на платформата Xbox One. Мачовете започват в петък, 3 април, а форматът е директна елиминация, в която участие ще вземат и най-високите сийдове Трей Йънг (Атланта) и Кевин Дюрант (Бруклин). Победителят във виртуалния турнир ще получи 100 хиляди долара от 2К, НБА и НБПА, които в последствие ще дари за битката с коронавируса. NBA 2K Players Tournament coming to ESPN!



Tune-in on Friday, April 3 at 7 PM ET! #NBA2KTourney https://t.co/XroixYy5RX — NBA (@NBA) March 31, 2020 "Забавлението, особено това в спорта, има способността да обединява хората, включително атлети, фенове и семейства. Надяваме се всички да се насладят на турнира. Доволни сме, че даваме началото на първа подобна надпревара и го правим с подкрепата на НБПА и 2К, благодарение на които можем да продължим връзката ни с феновете по целия свят. Тя е много важна за нас в подобни обстоятелства", заяви вицепрезидентът на НБА в дирекцията за глобални партрньорства Мат Холт. Джош Гуудстад, вицепрезидент на комерсиалния партньор на НБА - THINK450, добави: "Този турнир предоставя на играчите уникална възможност отново да се изправят един срещу друг, а в същото време и да се включат заедно с феновете в много важна битка. Радваме се, че ще работим с 2К и НБА в опитите ни да забавляваме абсолютно цялата баскетболна общественост". Схемата на турнира е базирана на сийдове, като поставените се определят с изравняване между рейтинга им в самата игра и стажа им в НБА. Преди началото на турнира всеки играч ще избере по осем от настоящите отбори в НБА, които ще може да използва по веднъж до финала на турнира. Ако двама актуални съперници изберат един и същ отбор, гостът ще има правото да играе с него. Първите два рунда ще бъдат елиминации в един мач, докато финалната четворка ще бъде разигравана в серии до три победи. Сийдове за турнира:

1. Кевин Дюрант, Бруклин Нетс (96)

2. Трей Йънг, Атланта Хоукс (96)

3. Хасан Уайтсайд, Портланд Трейл Блейзърс (87)

4. Донован Мичъл, Юта Джаз (87)

5. Девин Буукър, Финикс Сънс (86)

6. Андре Дръмънд, Кривланд Кавалиърс (85)

7. Зак Лавин, Чикаго Булс (85)

8. Монтрезл Харел, ЛА Клипърс (85)

9. Домантас Сабонис, Индиана Пейсърс (85)

10. Деандре Ейтън, Финикс Сънс (85)

11. Демаркъс Къзинс (81)

12. Майкъл Портър, Денвър Нъгетс (81)

13. Руи Хачимура, Вашингтон Уизърдс (79)

14. Патрик Бевърли, ЛА Клипърс (78)

15. Харисън Барнс, Сакраменто Кингс (78)

16. Дерик Джоунс, Маями Хийт (78)

* Турнирът започва на 4-и април в 2:30 сутринта българско време с мача между Дерик Джоунс и Кевин Дюрант. 0



