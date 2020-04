Мартина Хингис си припомни велик рекорд

Легендарната швейцарска тенисистка Мартина Хингис си припомни паметна дата в професионалната й кариера. На 31 март 1997 година Хингис стана най-младата тенисистка, достигала до първото място в световната ранглиста. Тогава швейцарката е едва на 16 години. На 16 години тя става и най-младата тенисистка с титла от "Големия шлем", след като печели Australian Open.

23 years ago today I became the youngest tennis player to become #1 in the world. In these challenging times though, it is hard to enjoy it. I can only reflect on how many people are suffering. We need to stay strong. We are all in this together. #AloneTogether pic.twitter.com/VG8QLuVjow