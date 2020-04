Бившо крило на Ливърпул: Излъгах Бенитес, за да не ми пропадне трансферът на "Анфийлд"

Бившото крило на Ливърпул Макси Родригес разкри, че при трансфера си в клуба през януари 2010 година от Атлетико Мадрид той е излъгал тогавашния мениджър на мърсисайдци Рафаел Бенитес, че може да говори английски език, за да не пропадне пристигането му на "Анфийлд".

"Бях много щастлив в Атлетико, защото бях капитан и познавах града, но винаги съм бил луд по английския футбол. Рафа ми каза, че е много важно всички да говорят на английски в съблекалнята. Той ме попита дали мога и аз му отговорих "да", за да бъде спокоен. Разбира се, не исках трансферът ми да пропадне. Пристигнах в Англия и имаше пресконференция за моето представяне. Бенитес каза, че ще я започне, а аз ще я продължа. Тогава аз го сграбчих и му рекох: "Виж, Рафа, трябва да ти призная нещо - не говоря английски. Единственото, което знам, е "здравей"". Не исках да ми се провали трансферът. Той ми отговори: "Не, ти си к*чи син". И двамата се засмяхме, но след това трябваше да науча езика", сподели 39-годишният настоящ играч на Нюелс Олд Бойс.

Maxi Rodriguez has revealed how he was so desperate to seal his dream move to #LFC he lied to Rafa Benitez about being able to speak English. pic.twitter.com/N13IT83abp