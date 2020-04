Ван Дайк: Най-трудният ми опонент е Лео Меси

Звездата на Ливърпул Вирджил ван Дайк използва профила си в Туитър, за да отговори на редица въпроси на своите последователи по най-различни теми.

Какво е чувството да бъдеш капитан на Холандия? (зададен от страницата на ЕВРО 2020 - б.р.)

Невероятна гордост. Нямам търпение да водя страната ни, когато е безопасно за турнира да се проведе.

Как се чувстваш, когато чуеш химна на Шампионската лига? (зададен от страницата на турнира - б.р.)

Специално, настръхвам.

На кой бивш защитник на Ливърпул от ерата на Висшата лига основаваш своята игра? (зададен от Джейми Карагър)

Труден въпрос... може би Сами Хюпия. (придружено от две смеещи се емотиконки - б.р.)

Най-трудният играч, когото е трябвало да пазиш?

Серхио Агуеро.

Най-трудният ти опонент?

Има някои трудни нападатели, но най-вероятно Лионел Меси.

Какво е състоянието ти в момента? (зададен от Жоржиньо Вайналдум - б.р.)

Чувствам се добре, брато, тялото ми ще е готово, когато ще трябва да започнем отново!

От всеки защитник, играл някога, с кого най-много би искал да си партнираш?

С Джо Гомес.

Кой би спечелил кралско меле измежду целия състав на Ливърпул, включително и Юрген Клоп?

Тренерът.

Кой е по-добрият изпълнител на пряк свободен удар измежду теб и Трент Александър-Арнолд?

О, я стига.

Любимата ти анимация?

Това трябва да е Цар Лъв.

Кой ще спечели 100-метров спринт измежду теб, Гомес, Трент и Робо?

Или Джо, или аз.

Ако не беше централен бранител, на коя позиция щеше да играеш?

Номер 10. (придружено от две смеещи се емотиконки - б.р.)

Най-добрият танцьор в отбора?

Не съм сигурен кой е най-добрият, но знам кой е най-лошият - Андрю Робъртсън.

