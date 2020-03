Бивш спринтьор от Барбадос почина от COVID-19

Бившият спринтьор Пиърсън Джордан, който представляваше Барбадос на 100 метра и 4 по 100 метра на Олимпийските игри в Монреал през 1976 година, е починал от COVID-19 на 69 години. На Игрите в Монреал той бяга 10.95 секунди в сериите на 100 метра, а освен това е част и от щафетата в спринта за своята страна.

