Съперникът на Багата: Трудно ми е да се фокусирам

View this post on Instagram

BOOOM Vamos para mais uma, dia 9 de Maio, Ginásio do Ibirapuera - São Paulo. Quem ta comigo para buscar mais uma Vitória? Vamos com tudo #thanksgod #UFC250 #SãoPaulo #UFC #UFCbrasil #AugustoSakai #vitória #iamthechampion

A post shared by Augusto Sakai (@augustosakai) on Mar 8, 2020 at 8:20am PDT