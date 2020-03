ММА Уудли и Ковингтън готови да се бият на UFC 249 31 март 2020 | 13:53 Прочетена 100 0



копирано





Състоянието на UFC 249 е под въпрос. Президентът на UFC Дана Уайт бе категоричен относно провеждането на събитието, но това се оказа трудно насред кризата COVID-19 и постави UFC под нападките на множество фенове и експерти. Първоначално UFC 249 бе бил планирано за Barclays Center в Бруклин, Ню Йорк. Изпълнителна заповед в щата Ню Йорк, ограничаваща масовите събирания осуети тези планове. Основното събитие между Хабиб Нурмагомедов и Тони Фъргюсън също не е гарантирано, поради новини, че дагестанецът не може да излезе от границите на Русия, където е в сила забрана за пътуване. Тайрън Уудли и Колби Ковингтън искат да излязат един срещу друг и да се бият на на 18 април. Двамата състезатели дълго време се “гониха”, но контузии и неразбирателство отнеха възможността схватката им да се осъществи. Сега те предлагат да премерят сили съвсем скоро в картата, добила голяма популярност напоследък.Състоянието на UFC 249 е под въпрос. Президентът на UFC Дана Уайт бе категоричен относно провеждането на събитието, но това се оказа трудно насред кризата COVID-19 и постави UFC под нападките на множество фенове и експерти. Първоначално UFC 249 бе бил планирано за Barclays Center в Бруклин, Ню Йорк. Изпълнителна заповед в щата Ню Йорк, ограничаваща масовите събирания осуети тези планове. Основното събитие между Хабиб Нурмагомедов и Тони Фъргюсън също не е гарантирано, поради новини, че дагестанецът не може да излезе от границите на Русия, където е в сила забрана за пътуване. Колби Ковингтън и бившия шампион в полу-средна категория Тайрън Уудли изразиха желанието си да се бият един срещу друг почти едновременно. Ето какво каза Ковингтън чрез социалните мрежи: The offer still stands @ufc. I’ll go full Teddy Roosevelt & beat the breaks off @TWooodley live from The @WhiteHouse lawn! Save sports and make it free on @ESPN for the people! Im in such a giving mood I’ll even arrange a tour of the oval office for Tyrone, since Obama never did. — Colby Covington (@ColbyCovMMA) March 30, 2020 Само една минута по-късно Уудли публикува следното. @ufc Me vs Qweefington April 18th unless Tony wanna roll back up to his Ultimate Fighter weight for the bag. WW bout won't take no cheese out his LW macaroni. — Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) March 30, 2020 Само една минута по-късно Уудли публикува следното. Според шефа на UFC, те има четири или пет потенциални локации, които се разглеждат към момента, за да не пропадне събитието. UFC 249 вероятно ще претърпи още промени, но какви точно не е известно засега. 0



копирано

Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 100

1