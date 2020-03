Бензема: Запомнихте само сравнението ми с Жиру, но това е самата истина

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема отново използва социалните мрежи, за да изясни думите си спрямо сънародника си от Челси Оливие Жиру, сравнявайки го с картинг, а себе си с Формула 1. Това стана по време на негово видео на живо в Инстаграм, в което отговаряше на фенски въпроси.



Бензема за Жиру: Дали съм по-добър? Не сравнявайте Формула 1 с картинг

"Просто казах истината. Някои хора обаче не запомниха това, което казах за приноса му за Франция. Те запомниха само, че аз съм Формула 1, а той картинг. Това обаче е истината, така мисля аз. Ако ме сравните с Роналдо, бразилеца, той е Формула 1, а аз картинг. Така си е. Килиан Мбапе? Той е млад и много силен. Мбапе е играч, който много харесвам. Силен е и все още има доста за учене. Той обаче е много, много добър футболист", заяви Бензема.

Benzema: "Look, if I was asked about R9 (Ronaldo Nazario), then he would be the Formula 1 and I would be the kart. Short and simple."



Karim's explanation hurts more than the original