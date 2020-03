Вратарят на Удинезе: Слуховете за мой трансфер в Интер са приятни и мотивиращи

Вратарят на Удинезе Хуан Мусо коментира слуховете за свое преминаване в Интер, както и бившия си съотборник в аржентинския Расинг Лаутаро Мартинес, който сега играе именно за "нерадзурите".

Бих искал да играя отново с Лаутаро Мартинес, както и с други играчи, с които съм бил съотборник. Той е един от най-добрите нападатели в света. Познавам го добре, боец е. Казват, че може да отиде в Барселона. Това ще зависи от много неща , но трябва да поставяш под съмнение всичко. Хубаво е да слушам слуховете за мой трансфер в Интер. Да знам, че толкова голям отбор се интересува от мен доста ме мотивира да давам повече от себе си, но сега съм 100% фокусиран върху Удинезе. Заради тях получих първата си повиквателна за националния отбор на Аржентина.

