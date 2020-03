Кандрева: Истинското Скудето ще е да победим този вирус

Крилото на Интер Антонио Кандрева говори на различни теми, свързани с пандемията от коронавирус, чийто епицентър в Европа е именно областта Ломбардия в Италия.

"Не очаквах същия сценарий като този от Китай. Символът на този период са снимките на медицински сестри в редица болници в Италия с лица, белязани от умора, и с предпазни маски. Ужасно е. Искам да им благодаря за безкрайния кураж, който показват всеки ден, за отдадеността и за саможертвата. Със сигурност ще преодолеем това и ще бъдем по-силни от всякога. Роднините ми все още са в Рим, заради което страдам най-много. Не мога да виждам баща ми, който боледува от около година. Много е лошо, постоянно мисля за него.

#Inter star Antonio Candreva has revealed that he suffers being separated from his family during a delicate time. “My father has been sick for a year”. #FCIM #SerieA #CoronavirusItaly https://t.co/D8ezdHEYwe pic.twitter.com/xHhJi2zVaW