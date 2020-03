Бивша звезда на ЦСКА с трогателно послание за Мадрид

View this post on Instagram

Tu y yo.... cuantas batallas juntos. Y cuantas nos quedan por jugar, perder y GANAR!!! PERO AHORA NOS TOCA GANAR!!! Sabemos las reglas para este partido ESPERAR, PROTEGERNOS, CUIDARNOS Y cuando llegue el momento GANAREMOS. MADRID. No estas sola... #todosjuntos #covid_19 #ganaremos #yomequedoencasa

