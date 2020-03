Ибра си тръгва, младок ще е в центъра на проекта на Милан

Звездата на Милан Златан Ибрахимович няма да поднови своя договор и ще си тръгне през лятото, като новото лице на клубния проект ще е друг нападател - Рафаел Леао, убедени са в "Гадзета дело спорт".

20-годишният португалец пристигна в тима през миналото лято с големи очаквания заради своя обещаващ талант и високата си цена от 35 млн. евро. Той обаче досега не успява да разкрие своя потенциал, като се смяташе, че това щеше да стане с идването на Ибрахимович през зимата. Шведът подейства много позитивно върху Анте Ребич, но не и върху младия играч. Въпреки това, именно Леао ще е централната фигура в състава на "росонерите" след напускането на Златан.

