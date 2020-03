Задава ли се нов звяр с фамилия Адетокумбо?

Янис Адетокумбо е една от най-големите звезди в НБА в момента, но след няколко години в Лигата на извънземните може да се появи нов звяр със същата фамилия. Става дума за най-младият от братята Адетокумбо - Алекс. Той е на 18 години в момента и демонстрира таланта си в Dominican High School в Милуоки.

Alex Antetokounmpo is next up in the Antetokounmpo fam @brhoops pic.twitter.com/06whDWXifA