Хабиб заседна в Дагестан, няма да може да се бие на 18 април

Непобеденият шампион пусна изявление в социалните мрежи и сподели, че е в роднината си. Неговите шефове от UFC са му казали, че събитието ще се проведе в САЩ, а той няма как да пътува до там. Така вероятно организацията ще се опита да продължи без него и Хабиб няма нищо против това да се случи. Ето какво сподели той в своето изявление:

"Ние тренирахме в AKA без никаква информация относно двубоя, къде и как ще се случи. Тогава UFC ни каза, че битката на 100% няма да е в Щатите. И те казаха, че на 99% UFC 249 ще се случи в Абу Даби. След разговор с UFC решихме да прелетим до Емирствата месец преди двубоя. Не помня точната дата, беше 19 или 20, ще трябва да проверя.



Но когато кацнахме в Емирства, научихме че никой няма да може да напусне или да лети, с изключение на местните жители. Така че трябваше да отлетим обратно в Русия. В момента съм в Дагестан и тренирам и се подготвям всеки ден. Въпреки че не знам за какво се подготвям. Защото след като дойдохме в Русия, ние също научихме, че границите ще бъдат затворени. Същото като в Щатите, също като в Европа, Емирствата, навсякъде. Целият свят е в карантина в момента. Така че сега чувам, че те търсят начини да го организират със или без мен.



Добре, продължете. Всеки трябва да спазва законите. Не съм против това, знам, че бойците трябва да изхранват семействата си и да плащат сметките си. Знам колко е трудно за бойците. Освен ако не се бият, не получават никакви пари. Дори чувам, че търсят опонент за Тони, защото той е в Щатите, а аз съм тук в Русия. Но аз съм тук не по собствено желание. UFC ми каза, че този двубой 100% не се случва в САЩ и дори ако не се случи в Емирствата, то ще се случи от тази страна на Атлантика. Ние обсъдихме всичко с UFC.



Вече прекарах 5 седмици усилени тренировки в AKA. Сега всъщност не знам какво се случва. Наистина е трудно да тренираш и да свалиш теглото си, когато целият свят е затворен и не знаеш за какво се готвиш. Но не за първи път се сблъсквам с препятствия в кариерата ми."



