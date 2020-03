Ашли Йънг: Италия е чудесен пример за света

Новото попълнение на Интер Ашли Йънг похвали властите в Италия за действията им срещу пандемията от коронавирус. Именно тази страна е епицентърът на заразата в Европа.

"Италия е чудесен пример за света. В Англия обаче хората все още ходят на работа, като видях и някои алчни сцени в супермаркетите. Дали ме е страх, че мога да се заразя? Да, малко, но добре се справиха със ситуацията. Никой не обича изолацията, но по този начин преоткриваме нещата, които ни харесват, както и семейството, за което никога нямаме време. В момента има пандемия навън, така че футболът не е важен. Има умиращи хора", коментира Йънг пред "Кориере дела Сера".

#Inter wingback Ashley Young has claimed #Italy leads by “great example to the world” and insisted “football doesn’t count” in times like these. #FCIM #MUFC #SerieA https://t.co/lAV9ZsNEm1 pic.twitter.com/4VN49NE3DL