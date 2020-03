Винъс Уилямс твърдо решена да е в топформа за подновяването на сезона

По-голямата от сестрите Уилямс - Винъс, изобщо не мисли за отказване, въпреки че през юни ще надърши 40 години. Тъкмо обратното - носителката на 7 титли от "Големия шлем" и бивша №1 в света увери феновете си, че ще бъде готова, когато сезонът в WTA тура бъде подновен.

Sunday by the pool, but back on the court tomorrow. When the season starts, I will be ready . Can wait. Can you? pic.twitter.com/hGPJiUU8hK