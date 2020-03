Бокс Битката Поветкин - Уайт засега остава по план 30 март 2020 | 12:33 Прочетена 164 0



копирано





Двубоят трябва да се състои на 2 май в английския град Манчестър, а победителят от него ще стане официален претендент за световната титла в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC).

MAXIMUM VIOLENCE



Dillian Whyte & Alexander Povetkin come face to face for the first time ahead of their clash in May!



Click link for FULL video!



| https://t.co/cXOflPygxW#Boxing #WhytePovetkin pic.twitter.com/EiNeXKldYP — Behind The Gloves (@BehindTheGloves) March 4, 2020

Наскоро промоутърът Еди Хърн изрази желание мачът да се играе през юни, тъй като до началото на май обстановката в Западна Европа с коронавируса едва ли ще се успокои.



В кариерата си 40-годишният Поветкин има 35 победи (24 с нокаут), 2 поражения и едно равенство. 31-годишният Уайт е с 27 победи (18 с нокаут) и 1 загуба. Боксовият мач между руснака Александър Поветкин и британеца Дилиън Уайт поне засега остава по програма и няма да бъде пренасрочван, обявиха организаторите.Двубоят трябва да се състои на 2 май в английския град Манчестър, а победителят от него ще стане официален претендент за световната титла в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC).Наскоро промоутърът Еди Хърн изрази желание мачът да се играе през юни, тъй като до началото на май обстановката в Западна Европа с коронавируса едва ли ще се успокои.В кариерата си 40-годишният Поветкин има 35 победи (24 с нокаут), 2 поражения и едно равенство. 31-годишният Уайт е с 27 победи (18 с нокаут) и 1 загуба.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 164 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1