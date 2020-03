Пламен Константинов: Очаквахме по друг начин да завърши първенството

View this post on Instagram

За последние сутки мы получили столько поздравлений, что и не сосчитать. Прочитали каждое пожелание и рады, что вы разделили с нами победные эмоции! Почему бы нам сейчас вместе не вспомнить все самые важные моменты этого сезона? Какой матч навсегда у вас в сердце?

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Mar 29, 2020 at 4:02am PDT