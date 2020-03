Волейбол ЦСКА връща усмивката на феновете с повторение на култов полуфинал от КЕШ 30 март 2020 | 10:07 - Обновена Прочетена 362 0



"Скъпи приятели,



В дните, когато всички сме по домовете си и с надежда и нетърпение очакваме да се върнем към любимия си волейбол, ВК ЦСКА ще се опита да ви зарадва с позабравени, но велики моменти на нашия клуб.

Дес на 30.03.2020 г. /понеделник/ от 18.00 часа ще излъчим мач от нашия архив в You tube канала на VK CSKA SOFIA, в който всеки да намери нещо за себе си.



По-малките зрители да се запознаят с историята и големите играчи от миналото, големите, с малко носталгия и усмивка, да си спомнят славните моменти на клуба ни.



Започваме с последния гейм на последния голям мач в Шампионска лига на български отбор. Годината е 1990, 10 март, финална четворка от турнира на Европейските шампиони. ВК ЦСКА преодолява трудна квалификационна група с отборите на Олимпиакос, Младост Загреб и Палма де Майорка и се класира за полуфинал на турнира с италианския Модена. В редиците на италианския отбор личат имената на Дъг Парти (олимпийски шампион 1988 г.), Вуло, Лукета, Бернарди и Кантагали, които след няколко месеца стават световни шампиони в Бразилия. От другата страна треньорът Иван Сеферинов класира ВК ЦСКА на полуфинал с най-младия отбор в турнира – Любо Ганев 24 г., Пламен Христов 24 г., Николай Желязков 20 г., Людмил Найденов 19 г., Александър Грациети 18 г. и Александър Попов 17 г. или 20 години средна възраст с четири момчета от школата на клуба. Въпреки че нашият отбор играе не само равностойно, но и води в гейма, по-опитният италиански отбор побеждава, след това става и Европейски клубен шампион.

Приятно гледане, стойте си вкъщи и намерете начин да тренирате безопасно!"



