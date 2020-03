НБА Маркъс Смарт е излекуван от COVID-19, НБА помоли оздравелите играчи да дарят кръвна плазма 30 март 2020 | 08:33 Прочетена 75 0



Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) 30 март 2020 г. 26-годишният Смарт бе един от първите играчи в Националната баскетболна асоциация, за които стана ясно, че са болни от новата зараза. Други трима баскетболисти, за които се разбра, че са заразени - Руди Гобер и Донован Мичъл от Юта Джаз и Кришчън Ууд от Детройт Пистънс, също вече обявиха, че са излекувани.



Междувременно американските медии съобщиха, че чрез програмата "NBA Together" Националната баскетболна асоциация ще се включи в битката срещу болестта. От Лигата са раговаряли с играчите, които оздравяха, и са ги помолили да дадат кръвна плазма, която да бъде изследвана от учените, опитващи се да създадат ваксина.

