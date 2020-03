Франция Бензема за Жиру: Дали съм по-добър? Не сравнявайте Формула 1 с картинг 30 март 2020 | 04:30 - Обновена Прочетена 252 0



"Ще го кажа веднъж завинаги. Ясно и точно: не бъркайте Формула 1 с картинг. И дори съм твърде мек с това сравнение. Чакам следващия въпрос... Знам, че аз съм Формула 1", каза Бензема.

Karim Benzema sur Olivier Giroud :

« On ne confond pas la F1 avec le karting »pic.twitter.com/lCoAJ4uDFL — Actu Foot (@ActuFoot_) 29 март 2020 г. "Не искам да говоря повече за него. Нека вкарва каквито иска голове, нека печели каквото иска. Той е в неговия си ъгъл, аз - в моя", добави с нескрито пренебрежение бившият френски национал.



Бензема има 27 гола в 81 мача за "петлите", но не е част от отбора от 2015 година след скандала с Матийо Валбуена. Както е известно, нисичкият халф, който в момента играе за

Olivier Giroud for France:

97 caps

39 goals

0.40 goals per game

1 trophy



Karim Benzema for France:

81 caps

27 goals

0.33 goals per game

0 trophies



pic.twitter.com/fiT6uAAncE — Squawka Football (@Squawka) 29 март 2020 г. Изхвърлянето на Бензема от състава се оказа добре дошло за Оливие Жиру, който беше титуляр на Евро 2016, когато французите останаха втори, и на Мондиал 2018, на който "петлите" триумфираха с титлата.



