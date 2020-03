Англия Хари Кейн заговори за раздяла с Тотнъм 29 март 2020 | 21:02 - Обновена Прочетена 606 0



"Често ми задават този въпрос. Не мога лесно да отговоря с "да" или "не". Обичам Тотнъм, но ако не чувствам, че се развиваме като отбор и вървим в правилната посока, не съм от хората, които ще останат заради самото оставане. Аз съм амбициозен футболист", сподели Кейн.





Нападателят се присъедини към тима от Северен Лондон като юноша през 2004 година и се превърна в един от най-добрите английски футболисти. Той вече е капитан на националния отбор и има редица индивидуални постижения, но му липсва трофей с Тотнъм.



Реднап попита 26-годишния стрелец и дали се цели в рекорда на Алън Шиърър за най-много голове в историята на Премиър лийг. Легендата на

Harry Kane says as much as he loves Spurs he could leave if the club don’t show ambition:



"I love Spurs, I'll always love Spurs, if I don't feel we're going in the right direction, I am not someone who will just stay for the sake of it."#THFC #COYSpic.twitter.com/1vXPtuMCy7 — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) 29 март 2020 г. "Не е нещо, което ми е приоритет, но го имам в ума си. Ако играя още 10 години в Премиър лийг, със сигурност ще искам да подобря този рекорд. Важно е да си постоянен и да нямаш контузии. Но засега никой не е близо до Шиърър, така че е рано да говорим за подобрявне на постижението му", откровен беше Кейн.



