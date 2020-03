Челси се е споразумял с Лил за трансфер на защитник

Челси се е разбрал с Лил за трансфера на Габриел Магалаес на стойност 35 милиона евро, твърди "Евроспорт".

Голям съперник на лондончаните в битката за подписа на 22-годишният защитник бе Евертън, но офертата на Челси се е оказала по-добра от тази на "карамелите". Така Магалаес ще може да договори личните си условия в близките дни и да премине на "Стамфорд Бридж" през лятото. Габриел има 24 мача и един гол за Лил през този сезон в Лига 1.

Gabriel Magalhaes' strengths, weaknesses and what Chelsea will get if they seal £30m transfer https://t.co/xOLYZSMTly via @NewsNowUK