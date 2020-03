НБА Стив Кър: Не бяхме сигурни, че можем да спечелим през 2015 г. 29 март 2020 | 16:19 Прочетена 81 0



Стив Кър даде интервю за "The Mercury News", в което посочи разликата между шампионския отбор от 2015-а и този от 2017-а.



I spoke with Steve Kerr ahead of this weekend's re-airing of a couple of 2017 NBA Finals games. He gave great perspective on why he considers that team among the greatest ever.https://t.co/BCZ7qI1DTl — Wes Goldberg (@wcgoldberg) March 28, 2020



"Мисля, че първата титла дойде от нищото. Дълбоко в душата си смятам, че през 2015 г. не бяхме много сигурни, че можем да спечелим титлата. Опитвахме се да се убедим, че можем, но всъщност не знаехме. Но през 2017 г. знаехме, че сме най-добрият отбор в света и също така знаехме, че ще спечелим трофея. Имахме увереността на шампион от 2015-а, а и вече имахме Кевин Дюрант. Така че това е съвсем различно ниво на вяра", каза 54-годишният наставник на Уориърс. Отборът на Голдън Стейт започна да доминира в НБА през сезон 2014/15, когато "войните" на старши треньора Стив Кър вдигнаха първата от трите си титли в последните 5 години. През 2016-а Уориърс изглеждаха сигурен фаворит за втора поредна титла, но допуснаха обрат от 3-1 срещу Кливланд. През 2017-а обаче, с Кевин Дюрант в отбора, тимът си върна на ЛеБрон и Кавс и ги победи безпроблемно с 4-1 на финала.Стив Кър даде интервю за "The Mercury News", в което посочи разликата между шампионския отбор от 2015-а и този от 2017-а."Мисля, че първата титла дойде от нищото. Дълбоко в душата си смятам, че през 2015 г. не бяхме много сигурни, че можем да спечелим титлата. Опитвахме се да се убедим, че можем, но всъщност не знаехме. Но през 2017 г. знаехме, че сме най-добрият отбор в света и също така знаехме, че ще спечелим трофея. Имахме увереността на шампион от 2015-а, а и вече имахме Кевин Дюрант. Така че това е съвсем различно ниво на вяра", каза 54-годишният наставник на Уориърс.

