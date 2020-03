Бащата на Антъни Ярд почина от коронавирус

Британският професионален боксьор Антъни Ярд обяви в социалните мрежи, че неговият баща е починал от коронавирус. Бившият претендент за световната титла в лека тежка категория намери сили да изпрати съобщение до своите фенове.

Anthony Yarde has announced that his father has died from coronavirus. pic.twitter.com/494XHddvEc