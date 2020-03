17-годишното откритие на Лига 1 е новата голяма цел на Зидан и Реал

Халфът на Рен Едуардо Камавинга е новата голяма цел на Реал Мадрид и наставника на тима Зинедин Зидан, твърди "Марка" на главната си страница днес. 17-годишният талант е откритието на сезона в Лига 1, като има удивителните за крехката си възраст 35 мача през сезона.

Дефанзивният полузащитник е сравняван с миналогодишната голяма цел на мадридчани Пол Погба заради множеството си качества в средата на терена, както в защитен, така и в атакуващ план. Така той би изпълнявал различни функции от тези на ключовия халф на отбора Каземиро, отчита изданието. Още през миналото лято Реал искаше да привлече младия французин, но високата цена от 80 млн. евро в самото начало на кампанията го е спряла, ала само временно.

Marca’s Cover | “Camavinga is the favorite: The search for a new midfielder points at the Rennes player.” pic.twitter.com/RPbsWY3huH