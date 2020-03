Първата олимпийска шампионка на Косово доволна от отлагането на Игрите, ще може да излекува контузии

Олимпийската шампионка на Косово в джудото Майлинда Келменди приветства отлагането на Олимпийските игри в Токио с една година заради пандемията от коронавирус. Косоварката има проблеми с няколко контузии и се радва, че ще има време да се възстанови и да защитава олимпийското си злато догодина.

Келменди стана първата олимпийска шампионка в историята на Косово, след като на Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. се окичи със златния медал в категория до 52 килограма.

"Due to many problems with injuries, on one side I'm feeling better for the postponement of the Olympic Games @Tokyo2020", said Olympic gold medalist Majlinda Kelmendi.#Tokyo2020 #COVID19 pic.twitter.com/z10xDvDHwY