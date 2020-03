Киелини и Роналдо били ключовите фигури за решението на играчите на Юве

След като от Ювентус официално обявиха снощи решението на футболистите на тима да се откажат от заплатите си за 4 месеца като последица от паузата в първенството заради пандемията от коронавирус, от "Гадзета дело спорт" разпространиха подробности около целия му процес.

Официално: В Ювентус без заплати за 4 месеца

Както е известно, капитанът Джорджо Киелини пое самоинициатива и именно той предложи три варианта за помощ на клуба, които впоследствие бяха представени на отбора. Футболистите избраха най-благосклонната за ръководството опция от въпросните три. Според изданието обаче суперзвездата Кристиано Роналдо също изиграл ключова роля за решението. Той взима най-голямата заплата в тима - 31 млн. евро годишно, което означава, че саможертвата му е в размер на около 10 млн. евро от общо 90-те млн., които ще бъдат спестени по този начин. Въпреки това, португалецът веднага се е съгласил на предложението, което повлияло на голяма част от неговите съотборници. Те взели пример и от други двама ветерани - клубните легенди Джанлуиджи Буфон и Леонардо Бонучи.

Giorgio Chiellini played a key role in getting the players to agree to take a salary cut. [GdS]



Ronaldo quickly agreed to the decision and will lose close to €10m a season. [GdS]



CR7's charisma along with the seniority of Buffon, Bonucci & Chiellini played a key role. [CdS] pic.twitter.com/uBsoPzanol